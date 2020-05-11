В Сынжерей спасатели вытащили пенсионерку, упавшую в 10-метровый колодец

В Сынжерей спасатели вытащили пенсионерку, упавшую в 10-метровый колодец

Помощь пожилой женщине была оказана в кратчайшие сроки. 

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошёл сегодня утром в селе Пепень Сынжерейского района. 68-летнюю пострадавшую доставили в больницу. Обстоятельства инцидента выясняются.

Стоит отметить, что за последние 24 часа помощь спасателей понадобилась в 30 чрезвычайных ситуациях.

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