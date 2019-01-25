В Сынжерей найден повешенный: погибший оставил прощальную записку

В Сынжерей найден повешенный: погибший оставил прощальную записку

58-летний мужчина из села Боканча-Скит Сынжерейского района был найден задушенным в сарае во дворе собственного дома. Погибший оставил прощальную записку.

Инцидент произошёл в четверг ночью. В полицию обратилась супруга погибшего, которая нашла мужа в петле в сарае, пишет tvn.md. Мужчина оставил прощальную записку, в которой написал, что не мог вынести многие тяготы жизни, а также просил никого не винить в своей смерти.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md