В Сынжерей найден повешенный: погибший оставил прощальную записку

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58-летний мужчина из села Боканча-Скит Сынжерейского района был найден задушенным в сарае во дворе собственного дома. Погибший оставил прощальную записку.

Инцидент произошёл в четверг ночью. В полицию обратилась супруга погибшего, которая нашла мужа в петле в сарае, пишет tvn.md. Мужчина оставил прощальную записку, в которой написал, что не мог вынести многие тяготы жизни, а также просил никого не винить в своей смерти.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.