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В Сынжерей двухлетняя девочка попала в больницу после избиения бабушкой

В Сынжерей двухлетняя девочка попала в больницу после избиения бабушкой

У ребенка черепно-мозговая травма, ушибы головного мозга и мягких тканей лица, многочисленные синяки. 

По предварительной информации, малышка вместе с братом остались под присмотром бабушки в то время, как их родители отправились за покупками. Вернувшись домой, они обнаружили, что лицо девочки в синяках. Брат пострадавшей сообщил, что их била бабушка, которая, в свою очередь, это отрицает, пишет publika.md.

Источник также пишет, что 47-летняя женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Полиция расследует произошедшее.

 

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