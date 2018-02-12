В Сынжерей двухлетняя девочка попала в больницу после избиения бабушкой

По предварительной информации, малышка вместе с братом остались под присмотром бабушки в то время, как их родители отправились за покупками. Вернувшись домой, они обнаружили, что лицо девочки в синяках. Брат пострадавшей сообщил, что их била бабушка, которая, в свою очередь, это отрицает, пишет publika.md.

Источник также пишет, что 47-летняя женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Полиция расследует произошедшее.