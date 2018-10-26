В Сынджерей водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места аварии

В Сынджерей водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места аварии

Бездыханное тело женщины было найдено сегодня утром на республиканской трассе R-6, между сёлами Препелица и Михайловка Сынджерейского района.

По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Сынджерей Лилии Харя, тело женщины было обнаружено проезжающими мимо водителями, которые сообщили об этом в полицию, пишет deschide.md.

– На место прибыла оперативная группа ИП Сынжерей, которая установила, что речь идёт о женщине приблизительно 60-и лет. Она скончалась в результате наезда автомобиля неизвестной модели. Водитель транспортного средства скрылся с места ДТП, – рассказала Лилия Харя.

В настоящее время стражи порядка принимают все необходимые действия для установления личности жертвы, а также водителя, совершившего наезд. Ему грозит тюремный срок.

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