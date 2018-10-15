В Сынджерей проходят масштабные проверки точек общественного питания (ФОТО)

В Сынджерей проходят масштабные проверки точек общественного питания (ФОТО)

По данным Национального агентства безопасности пищевых продуктов, контроль проходит в точках общественного питания: ресторанах, столовых, барах, банкетных залах.

Во избежание пищевых отравлений сотрудники районного управления Агентства безопасности пищевых продуктов Сынджерей проводят запланированные, а также незапланированные проверки в области безопасности пищевых продуктов. В рамках контроля особое внимание уделяется состоянию оборудования и помещения пищевых блоков, гигиене персонала, хранению продуктов, а также процессу переработки и приготовления блюд.

Результаты проверок будут объявлены позже.

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