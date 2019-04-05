В Сынжерей в результате ДТП пострадали три человека: у водителя микроавтобуса отказали тормоза

В Сынжерей в результате ДТП пострадали три человека: у водителя микроавтобуса отказали тормоза

Три человека были госпитализированы после того, как два автомобиля врезались и угодили в кювет. ДТП произошло сегодня утром вблизи населённого пункта Кошкодень Сынжерейского района.

По данным полиции, авария произошла из-за отказа тормозов микроавтобуса марки Volkswagen. В результате этого водитель не справился с управлением, и транспортное средство врезалось в другой автомобиль марки Renault Kadjar, который ехал, не нарушая ПДД.

В результате столкновения оба транспортных средства угодили в кювет. Три человека получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу, пишет deschide.md.

Органы правопорядка выясняют все обстоятельства аварии.

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