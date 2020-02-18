В свой день рождения Игорь Додон навестил с подарками нуждающуюся семью (ФОТО, ВИДЕО)

В свой день рождения Игорь Додон навестил с подарками нуждающуюся семью (ФОТО, ВИДЕО)

В этот значимый для себя день глава государства решил принести радость в души людей, которым судьба уготовила суровые испытания. С утра Игорь Додон навестил семью Валерия и Натальи Барбуцэ в Яловенах. У обоих серьезные проблемы со здоровьем, они могут передвигаться только в инвалидных колясках.

Электрическая коляска Валерия слишком изношена, в связи с чем было решено подарить ему от Благотворительного фонда «Din suflet» новую, чтобы он мог передвигаться не только по дому, но и во дворе или еще дальше. Кроме того, глава государства подарил семье продукты питания, предметы гигиены, подгузники и так далее.

– При этом я с большой радостью узнал, что Альберту, сыну четы Барбуцэ, сегодня исполняется два года. Подарили малышу велосипед, книги и игрушки. Пожелал семье здоровья и много радости. Добрые дела продолжаются! – отметил Додон.

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