В своем глазу бревна не видят? После избрания Санду премьером во дворе ее дома начался ремонт, однако тогда все молчали

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Ремонт во дворе дома премьер-министра Иона Кику – главная тема последних дней в “правых” СМИ. Особенно активно ее освещают средства массовой информации, приближенные к блоку “АКУМ”. Примечательно, что, когда ремонт начался во дворе Санду вскоре после того, как она стала премьером, журналисты его “не заметили”.

Ремонт во дворе дома, где живет Майя Санду, жильцы планировали давно, однако осуществить его по тем или иным причинам не получалось. Однако вскоре после того, как она стала премьером, работы чудеснейшим образом стартовали в кратчайшие сроки, пишет tvc.md. Тогда никого из “правых” СМИ не смутили.

Примечательно, что ремонт во дворе Майи Санду, в который вошли реабилитация тротуаров и оснащение парковочных мест, был профинансирован из бюджета муниципия, тогда как на ремонт во дворе нынешнего премьера Иона Кику скинулись сами жильцы, а работы стартовали задолго до его назначения главой кабинета министров.

– Мы начали ремонт с соседями по улице. Еще в сентябре мы собрали 160 тысяч леев – 40 семей, которые живут на нашей улице, пожертвовали по 5-6 тысяч леев. А в октябре отремонтировали участок дороги. Часть денег осталась, и то, что ремонтировать стали сейчас – всего лишь совпадение. Там не идет ремонт дороги, как об этом пишут. Это продолжение работы, которую мы проделали с соседями еще в октябре, – сказал накануне премьер. Он пообещал пригласить прессу на место и предоставить более подробную информацию.