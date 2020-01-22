В свободном полёте

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О том, каких «успехов» достигло молдавское государство за годы своей независимости

Молдова во всё большей мере трансформируется в страну третьего мира. У нас неуклонно продолжает сворачиваться производство наукоёмкой продукции и продукции с высокой добавленной стоимостью.

По деструктивной колее развития

Ежегодно 27 августа в Республике Молдова отмечается национальный праздник – День независимости. В уже далёком 1991 году парламент страны принял Декларацию о независимости, последовав примеру прибалтийских государств, Грузии, Армении и Украины. А в декабре того же года, после подписания Беловежских соглашений и распада СССР, Республика Молдова была признана несколькими десятками стран, в том числе США, Турцией, Францией, Германией, а затем Россией, Украиной и другими странами новообразованного Содружества независимых государств (СНГ).

С тех пор прошло почти три десятилетия, и в Молдове в очередной раз накаляются притянутые за уши страсти вокруг геополитического выбора – Запад или Восток. Плюс к этому игрища в части языковых проблем, «российских танков» и «зелёных человечков», помноженные на безапелляционное линчевание и охаивание любых действий нынешней власти.

Да, помимо независимости, которая почти три десятилетия назад нежданно-негаданно свалилась на Молдавскую Советскую Социалистическую Республику, на новоявленное государство обрушилась и масса политических, социальных и экономических проблем, дестабилизирующих прежде всего саму государственность. Ибо к власти пришли люди, которые в своём абсолютном большинстве не имели навыков управления суверенным государством. В частности кресло премьер-министра тогда занял Мирча Друк, в подчинении которого до этого было не более пяти человек.

Именно он в большей мере вошёл в историю в качестве главного инициатора похода на Гагаузию в 1990 году. Вскоре его сменил Валерий Муравский, который наряду с первым президентом страны Мирчей Снегуром, бывшим секретарём ЦК Компартии Молдавии, и целым рядом других новоиспечённых государственных деятелей на волне популизма тогда наломали много дров. И в этом длинном перечне прежде всего – приднестровский конфликт.

В итоге началось беспрецедентное разрушение и разграбление национального достояния. Уже в первое десятилетие (к 1999 году) валовой внутренний продукт РМ (ВВП) сократился втрое, а точнее – до 33,2% по отношению к уровню 1989 года, после которого республика покатилась по деструктивной колее в своём социальном и экономическом развитии. Рухнул до 43,8% и аграрный сектор, ещё в недавнем прошлом визитная карточка республики. В том числе животноводство – до 40,8%. (См. диаграмму 1.)

А промышленность вообще обвалилась до 32,9%! (См. диаграмму 2.)

Даже в годы Великой Отечественной войны Советский Союз не допустил подобного обвала экономики.

И всё же, несмотря на повсеместные расчёты по бартеру и выдачу заработной платы своим сотрудникам продукцией предприятий, ещё два десятилетия назад ситуация была не столь удручающа, как ныне. Несмотря на начавшийся массовый отъезд за рубеж, в стране всё же оставался кадровый потенциал – главное достояние страны, – способный возродить национальную экономику.

По итогам 2018 года из всего произведённого объёма перерабатывающей промышленности (без продовольственных товаров) в 46,5 млрд леев по давальческим схемам было изготовлено и экспортировано продукции на 31,0 млрд леев. В их числе – одежда и другие текстильные изделия, обувь и её детали, кожгалантерея, комплекты проводки для автомобилей, стулья, а также целый ряд других подобных товаров. А это уже 66,7% из всего произведённого!

Фантомная борьба

Определённое оживление в части социальных и экономических преобразований произошло лишь в период президентства Владимира Воронина и во многом технократических правительств Василия Тарлева и Зинаиды Гречаный. Именно тогда кардинально началась борьба с фирмами-фантомами, зарплатами в конвертах и другими миазмами повсеместной коррупции, которая к тому времени своими метастазами практически парализовала страну.

Вспомните, как заурядное явление того времени, объявления в газете «Маклер» о том, что, например, такая-то фирма реализует сахар за наличные по 6 леев за килограмм, а по безналу – за 7,20. Тогда НДС на сахар ещё был 20%. А как в коммерческих банках их клиенты без проблем могли за 3 – 5% комиссии обналичить через фантомы в принципе любую сумму безналичных средств… Для этого в банке нужно было получить чистые листы с печатью подставной фирмы и соответствующие бланки налоговых накладных. В них лишь требовалось расписать какие-либо услуги, якобы уже выполненные для вас, и перечислить согласованную за это сумму. И на следующий день с «заднего крыльца» уже можно было забрать наличку.

Рост вопреки

Тем не менее в 2009 году были высокопрофессионально организованы апрельские события, в результате которых к власти пришли так называемые проевропейские силы. А с ними и масса коррупционных скандалов. Часть из них достаточно детально обнародована на портале Счётной палаты.

Но всё-таки венцом набиравшего обороты беспредела последнего десятилетия к концу 2014 года стало хищение из банковского сектора денежных средств, эквивалентных одному миллиарду евро. На тот период это составляло 42% от всей леевой денежной массы страны, которой тогда располагали как физические, так и юридические лица Молдовы в наличной и безналичной формах. И даже несмотря на то что все противоправные, а точнее – преступные действия, как и бездействия, были зафиксированы в соответствующих финансовых и других документах строгой отчётности, до сегодняшнего дня, то есть спустя уже более пяти лет, ни одно лицо так и не было привлечено к адекватной ответственности, как и не было возращено ни одного из похищенных леев. Как будто это ограбление было совершено изощрёнными преступниками, не оставившими после себя никаких улик и без которых их невозможно ни идентифицировать, ни вернуть похищенное.

Да, кто-то может отметить, что благодаря усилиям «проевропейцев» по итогам 2018 года уровень ВВП к 1989 году хоть и не восстановился полностью, но всё же достиг планки в 76,2% (пока не подведены итоги 2019 года. – Прим. М. Пойсика). Поднялось и сельское хозяйство до 67,6%, и промышленность – до 66,0%.

Вот только это произошло не благодаря, а, скорее, вопреки. К тому же в среднем за 2015 – 2018 годы среднегодовой рост ВВП составил лишь 3,2%. И к этому следует добавить, что при сохранении подобных темпов Молдове потребуется более столетия, чтобы достигнуть нынешнего уровня развитых стран. Разумеется, в пересчёте на одного жителя.

Да и по структуре производимой продукции Молдова во всё большей мере трансформируется в страну третьего мира. В ней неуклонно продолжает сворачиваться производство наукоёмкой продукции и продукции с высокой добавленной стоимостью. В промышленности по нарастающей стали производить изделия из давальческого сырья зарубежных заказчиков и по их же производственно-технологической документации, а поэтому с минимальной интеллектуальной компонентой.

В результате по итогам 2018 года из всего произведённого объёма перерабатывающей промышленности (без продовольственных товаров) в 46,5 млрд леев по давальческим схемам было изготовлено и экспортировано продукции на 31,0 млрд леев. В их числе – одежда и другие текстильные изделия, обувь и её детали, кожгалантерея, комплекты проводки для автомобилей, стулья, а также целый ряд других подобных товаров. А это уже 66,7% из всего произведённого!

К тому же данный тип производства и дальше нарастает опережающими темпами. В частности если за 9 месяцев 2017 года было экспортировано комплектов электропроводки для автомобилей на $207,0 млн, то за тот же период 2018-го – на $339,5 млн, а в 2019 – уже на $401,6 млн, что почти вдвое больше. Да и по весу это 27,2 тыс. тонн!

Технологический отрыв … в аутсайдеры

После Второй мировой войны ведущие страны практически свернули свои программы по колониальному, военному закабалению слаборазвитых стран, перейдя к менее одиозным формам так называемого неоколониализма. И первым критиком подобного новаторства в более изощрённой эксплуатации стал Кваме Нкрума, который в 1957 году возглавил независимую Республику Гана. Подобные протестные движения стали набирать силу.

В начале 90-х во всё большей мере началась трансформация прежних методов в более благообразную политику, обеспечивающую, с одной стороны, наращивание технологического отрыва ведущих государств, представителей золотого миллиарда, а с другой – последовательное торможение образовательного и научно-технического потенциала остального мира. Осуществляется это посредством поощрения национальных компрадорских элит (вплоть до организации цветных революций) при условии, что эти страны в мировом разделении труда берут на себя роль производителя простейших и, как правило, трудоёмких изделий, включая экологически вредные производства. И именно в эту воронку в течение последних трёх десятилетий всё больше стала проваливаться Молдова.

Разумеется, что для подобных экономик востребованы рабочие с минимальным уровнем образования и профессиональной подготовки. Да и для инженерно-технического персонала – организаторов подобных производств – квалификационные требования не намного выше.

Примитивный экспорт

Даже в сельском хозяйстве, некогда визитной карточке РМ, практически свёрнуто производство по выращиванию семян, посадочного материала, племенного скота, птицы и другого репродуктивного материала. А ведь ещё в недалёком прошлом подобные производства не только удовлетворяли потребности страны, но и были значимой статьёй экспорта. Теперь вместо этого стремительно растёт экспорт примитивного сырья: фуражной пшеницы, кукурузы, подсолнечника, рапса, орехов. И это сырьё во всё меньшей мере отправляется в дальнейшую переработку или хотя бы идёт на корм скоту и птице. В частности в 2018 году производство продуктов животноводства к уровню 1989 года составило лишь 47,7%.

Раболепно приняв навязанную западными «благодетелями» либерализацию внешнеторговой деятельности в части снятия всех барьеров на пути импорта (от норм ВТО до Соглашения об ассоциации с ЕС), в Молдове сформировались условия для повсеместного наплыва иностранных товаров. И под эту вакханалию импортной экспансии втихую безусловным лидером в дефиците торгового баланса стал Китай – молдавский экспорт в эту страну за те же 9 месяцев 2019 года составил $13,0 млн, а импорт – $436,8 млн, или в 33,6 раза больше! В то же время, в отличие от Молдовы, Китай всячески защищает свой рынок, как и многие другие государства мира, включая Европейский союз.

В частности, подписав в 2014 году Соглашение об ассоциации с ЕС, европейцы расписали жёсткие квоты, предусмотрев целый ряд технических барьеров по недопущению существенной части импорта молдавской продукции. А параллельно для 90% товарной номенклатуры европейских товаров сразу же обнулили импортные пошлины. И по оставшимся 10% детально расписали их обнуление в течение последующих 3, 5 и 10 лет.

В итоге национальные производители стагнируют и до сих пор не поставляют в ЕС животноводческую продукцию, зато её импорт, и не только этот, растёт семимильными шагами. (См. таблицу 1.)

И эта экспансия нарастает. Только по продукции животноводства за 9 месяцев 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, импорт свинины увеличился ещё на 10,5%, мяса птицы – на 33,3%, молочной продукции – на 12,4%.

Новые технические барьеры

Тем временем в ЕС продолжают разрабатывать всё новые технические барьеры. В частности с 1 сентября 2019 года уже вступила в силу директива (EU) 2019/523, принятая 21 марта. В неё заложили дальнейшее усиление мер по защите ЕС от вредных карантинных организмов. Это коснулось поставок яблок, груш, томатов, баклажанов, перца и целого ряда других видов продукции.

В рамках данной директивы все страны, не входящие в ЕС, включая и Молдову, обязаны не только официально объявить об отсутствии у них случаев обнаружения таких карантинных организмов, как Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich, Rhagoletis pomonella (Walsch), Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto, Tachypterellus quadrigibbus Say, Neoleucinodes elegantalis (Guenée), Tephritidae (non-European), но и доказать, что их нет!

Не правда ли, дежавю? Именно так четыре десятилетия назад один из персонажей телевизионного «Кабачка «13 стульев» всё пытался доказать, что он – не верблюд.

Стоит ли удивляться тому, что при подобном «отстаивании» национальных интересов прежней проевропейской властью в результате невостребованности интеллектуального труда только за годы их правления произошло двукратное сокращение числа учащихся профтехучилищ, колледжей и студентов вузов. (См. диаграмму 3.)

Читатель наверняка обратил внимание на скачкообразный рост количества учащихся профтехучилищ в 2016/17 учебном году, зафиксированный в данной диаграмме 3. А произошёл он в результате реформы профессионально-технического образования, выразившейся в увеличении продолжительности учебной программы на базе средних учебных заведений с одного года до двух лет, что как бы и увеличило количество учащихся.

Охота на умы

Плюс к этому характерной тенденцией последних лет стали и всё бóльшие масштабы выезда на учёбу за рубеж наиболее талантливой молодёжи. При этом большинство из них, получив образование, уже не предполагают в обозримом будущем возвращаться на родину. Тем более что за наиболее одарёнными гражданами Запад ведёт целенаправленную охоту.

Но особо следует отметить, что наряду с интеллектуальной деградацией страны Молдова получила и беспрецедентные темпы депопуляции. Наконец-то Национальное бюро статистики признало, что на начало 2019 года наше население с обычным местом жительства (теперь это так классифицируется) составило всего-то 2681,7 тыс. человек. А ведь ещё в 1998 году, когда начали подсчитывать население без Приднестровья, нас было 3655, 6 тысяч.

За два десятилетия – минус миллион!

Пожалуй, лишь нынешнее технократическое правительство и президент Игорь Додон в должной мере осознают, что только гармоничный симбиоз образования, культуры, науки и производства, с одной стороны, и использование по максимуму потенциала возможностей за счёт выстраивания прагматичных взаимоотношений как с Западом, так и с Востоком, наряду с безотлагательным реформированием юстиции, как и всей системы государственного управления, с другой стороны, позволят нам наконец-то вырваться из порочного круга безнадёги и прозябания в качестве беднейшего государства Европы.

И чем быстрее и больше наших сограждан поймут это, отодвинув на задний план вопросы геополитических пристрастий, а также национальных и языковых различий, тем скорее мы вместе, и только вместе, сможем действительно сделать из нашей страны процветающее государство – Республика Молдова!

КСТАТИ

Две большие разницы

Приведённая выше динамика индексов промышленного производства, согласно данным официальной статистики, учитывает лишь конечную стоимость реализуемой продукции. И неважно, проектировался ли, скажем, свекловичный трактор Т-70С, изготавливались ли для него узлы и агрегаты на Кишинёвском тракторном заводе (давно почившем в бозе), а уже затем осуществлялась его сборка в конечный товар, или же его производство заключалось лишь в сборке по чьей-то документации и исключительно из закупленных комплектующих по отвёрточным технологиям, как в последнее время это происходит в мастерских Кишинёвского управления электротранспорта. Ведь там, по сути, собирается белорусский троллейбус. И статистика в конечном объёме таких видов промышленной продукции выдаёт идентичный итог. Эта разница проявляется лишь в сумме созданной валовой добавленной стоимости.

Именно поэтому удельный вес добавленной стоимости в произведённой продукции 1989 и 2018 годов – две большие разницы, как и темпы «достигнутого»!

КСТАТИ

Малó государство, но благополучно!

И мировой опыт успешных малых государств тому подтверждение. Это и устоявшаяся самая широкая демократия конфедеративной Швейцарии, где на равных правах функционируют четыре государственных языка: французский, немецкий, итальянский и ретороманский. Плюс внутри государственной границы два анклава – австрийский и итальянский.

Или рассмотрим во многом авторитарное государство Сингапур, отделившееся от Малайзии в конце 60-х годов прошлого века. Независимость свалилась на него почти так же, как и на Молдову. Официальные языки: английский, малайский, китайский (путунхуа) и тамильский. Основными конфессиями являются буддизм, христианство, ислам, даосизм и индуизм. И при всём этом сегодня Сингапур стал синонимом научно-технического прогресса и высочайшего уровня жизни населения.

Михаил Пойсик, доктор экономики, НИЭИ