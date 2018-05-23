В связи со страшной аварией, в которой погибли 9 румын, НИП обратился к молдавским водителям

Ужасное ДТП произошло вчера, 22 мая, на территории Венгрии. Находясь за рулем, водитель микроавтобуса вел прямую трансляцию в социальной сети, что стало причиной аварии. В ее результате погибли 9 граждан Румынии.

В данной связи Национальный инспекторат патрулирования обратился ко всем молдавским водителям. Так, НИП призывает автовладельцев:

не использовать мобильный телефон, находясь за рулем автомобиля;

не садиться за руль, если вы устали;

избегать любых посторонних занятий, которые могут отвлечь ваше внимание во время поездки.

Ведомство также отмечает, что мобильный телефон стал причиной аварии, которая произошла ранее в Ниспоренском районе. Водитель машины потерял управление, вследствие чего машина перевернулась. Пострадала 59-летняя пассажирка, которую пришлось госпитализировать из-за многочисленных травм.