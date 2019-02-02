В связи с проведением дня встречи выпускников патрульные усилят контроль на дорогах

В связи с проведением дня встречи выпускников патрульные усилят контроль на дорогах

В связи с тем, что в выходные дни многие граждане выезжают за пределы города, а также в связи с проведением в первую субботу февраля дня встречи выпускников, Национальный инспекторат патрулирования усилит деятельность по надзору за дорожным движением на национальных маршрутах.

Пресс-служба НИП отмечает, что по традиции в первую субботу февраля по всей стране организовываются встречи с выпускниками, лицеи и гимназии открывают свои двери для всех выпускников и преподавателей. Это в свою очередь повышает риски возникновения неприятных ситуаций на дорогах.

– Не садитесь за руль, если до этого вы потребляли алкогольные напитки. И не предлагайте взяток патрульным, так как в противном случае вы будете наказаны в соответствии с законодательством, – призывает НИП.

Кроме этого, Нацинспекторат патрулирования отмечает, что в выходные дни на национальных трассах будут дежурить патрульные с радарами. НИП рекомендует водителям:

  • не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии усталости;
  • быть внимательными и соблюдать дистанцию;
  • не совершать опасные обгоны;
  • проявлять терпение и максимальную дисциплину, без нарушений ПДД
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