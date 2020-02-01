В связи с проведением дня встречи выпускников НИП усилит контроль на трассах

В связи с проведением дня встречи выпускников НИП усилит контроль на трассах

По традиции в первую субботу февраля по всей стране организовываются встречи с выпускниками. В связи с этим патрульные усилят деятельность по надзору за дорожным движением на национальных маршрутах.

Национальный инспекторат патрулирования призывает всех выпускников не садиться за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, избегать ссор и потасовок и адекватно себя вести на дорогах как в качестве пешеходов, так в качестве водителей. Сотрудники НИП будут дежурить и штрафовать нарушителей в населённых пунктах и на трассах страны.

 

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