В связи с проведением дня встречи выпускников НИП усилит контроль на трассах

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По традиции в первую субботу февраля по всей стране организовываются встречи с выпускниками. В связи с этим патрульные усилят деятельность по надзору за дорожным движением на национальных маршрутах.

Национальный инспекторат патрулирования призывает всех выпускников не садиться за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, избегать ссор и потасовок и адекватно себя вести на дорогах как в качестве пешеходов, так в качестве водителей. Сотрудники НИП будут дежурить и штрафовать нарушителей в населённых пунктах и на трассах страны.