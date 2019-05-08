В связи с праздниками приняты дополнительные меры по увеличению пропускной способности на границе

В связи с праздниками приняты дополнительные меры по увеличению пропускной способности на границе

В период мини-каникул Пограничная полиция увеличит количество сотрудников на пунктах пропуска. Это связано с тем, что в ближайшие дни количество пересечений государственной границы может возрасти.

В наиболее востребованных пунктах пропуска при необходимости будут открыты все полосы движения. Особое внимание будет уделено семьям с детьми. Пожилые люди и инвалиды будут проходить пограничный контроль без очереди, передаёт tv8.md. С 9 мая будет также усилено сотрудничество с Таможенной службой.

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