В суде выдвинуто обвинение против няни, убившей дочь мигрантов из РМ: ребёнок умирал под одеялом два часа (ФОТО, ВИДЕО)

В суд Лода (Израиль) было подано обвинительное заключение против 23-летней уроженки Украины Инны Скрибенко, работавшей няней в детском саду в Израиле. Она обвиняется в убийстве годовалой Ясмин Винта – дочери мигрантов из Молдовы и в издевательстве над другими детьми.

Согласно материалам дела, Скибенко убила Ясмин, накрыв ее покрывалом и перекрыв ей доступ к воздуху, пишет www.vesty.co.il. Кроме этого, она обвиняется в еще 8 случаях жестокого издевательства над другими детьми. Стоит отметить, что в обвинительном заключении отмечается, что обстоятельства убийства были чрезвычайно жестокими.

– Обвиняемая работала помощницей няни в детском саду Петах-Тиквы с 2016 по 2018 год и занималась детьми в возрасте от трех месяцев до полутора лет. В течение всего этого времени она при разных возможностях издевалась над детьми: держала их силой, подбрасывала в воздух и трясла, наносила удары, била об пол, с силой таскала их, накрывала голову одеялом, не давая им дышать и двигаться. Издевательства стали для нее обычным делом, – говорится в обвинении.

Что касается истории с Ясмин, то в обвинительном заключении говорится, что сначала няня подняла ее за руку в воздух, трясла какое-то время, а потом бросила на матрас возле другого ребенка. Затем она накрыла головы обоих детей толстым покрывалом, обмотала их им и легла сверху. При этом обвиняемая смотрела в мобильный телефон.

Лишь через 10 минут няня поднялась с матраса, на котором она лежала на детях, и отвернула покрывало. Увидев, что Ясмин не реагирует, обвиняемая снова накрыла ее покрывалом с головой и опять погрузилась в свой мобильный телефон. В таком состоянии ребенок пролежал еще час и 50 минут, пока девочку уже без признаков жизни не обнаружила другая няня. По результатам патологоанатомической экспертизы, Ясмин скончалась от удушения.

Вчера, 11 июня, в суде состоялась первая встреча обвиняемой Инны Скрибенко с родителями убитой Ясмин. Дорина Винта, мать погибшей, крикнула: «Посмотри мне в глаза!». А отец Владимир пожелал обвиняемой «сгнить в тюрьме».

По словам адвоката семьи Винта, Владимира Мисюка, родители сейчас находятся в очень тяжёлом психологическом состоянии. Они очень боялись, что всю эту историю забудут сразу после похорон малышки, а виновный окажется на свободе.