В суд передано уголовное дело трёх псевдо-полицейских, получивших от кишинёвца 40 тысяч леев путём шантажа

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Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам передала в суд уголовное дело, возбужденное в отношении трёх мужчин, которые, представившись полицейскими, получили от жителя Кишинёва 40 000 леев. Они ворвались к нему в дом, применили физическую силу и получили путём шантажа деньги.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, подозреваемыми являются четверо мужчин в возрасте от 25 до 33 лет. У них была предварительная договорённость с приятелем жертвы, который первым должен был войти в дом, чтобы купить наркотики. Потерпевший в итоге отказался продавать знакомому запрещённое вещество, но пригласил его в дом.

Однако вместе с ним в жилище вошли три псевдо-полицейских, которые применили насилие не только в отношении хозяина дома, но и в отношении его гостя. Злоумышленники потребовали у потерпевшего 40 000 леев, пригрозив тем, что возбудят уголовное дело по факту незаконного оборота наркотиков. В итоге подозреваемые ограбили как хозяина дома, так и его гостя. После этого они отвезли потерпевших в лес.

Если вина подозреваемых будет доказана, то им грозит до 15 лет лишения свободы.