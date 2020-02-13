Прокурор в Кагуле пытался посадить в тюрьму невиновного человека, а теперь сам рискует оказаться за решеткой

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Сотрудник Антикоррупционной прокуратуры, который временно исполнял обязанности главы прокуратуры Кагула, попал на скамью подсудимых за вмешательство в осуществление правосудия и уголовного расследования, а также за привлечение к уголовной ответственности заведомо невиновного лица. Антикоррупционная прокуратура завершила процесс и передала в суд обвинительное заключение.

Прокурор был задержан три месяца назад на основании журналистского расследования и информации, представленной СИБ. Согласно материалам дела, сотрудник южного отдела Антикоррупционной прокуратуры пытался привлечь к уголовной ответственности начальника одного из отделов Генерального инспектората полиции за отказ прекращать административное дело, в котором была задействована АЗС в Кантемире. После этого прокурор предъявил обвинение полицейскому, связанное со злоупотреблением служебным положением. Кроме этого, он вмешался в осуществление правосудия по двум другим уголовным делам.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РМ, обвиняемый не признал свою вину. По запросу главы Высшего совета прокуроров, подсудимый был временно освобождён от должности до принятия окончательного решения по делу, в котором он фигурирует.

Подозреваемый находится под следствием, но на свободе. Если вина прокурора будет доказана, ему грозит до 5 лет тюремного заключения с лишением права занимать определённые должности и заниматься определённой деятельностью на 5 лет.