В суд направлено дело кагульского адвоката: он обвиняется в мошенничестве с недвижимостью и коррупции

Антикоррупционная прокуратура завершила дело адвоката из Кагула, получившего крупную взятку от мужа заключённой. По данным прокуратуры, этот же адвокат сейчас проходит по делу о мошенничестве с недвижимостью в Кагуле.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, подсудимый признал свою вину и за извлечение выгоды из влияния ему грозит до 6 лет лишения свободы или штраф в размере 200 тысяч леев. Напомним, что в середине прошлого месяца сотрудники НАЦ поймали с поличным юриста во время получения взятки в 1 тысячу евро от супруга заключённой. Взамен адвокат пообещал уговорить прокуроров не оспаривать решение суда первой инстанции, согласно которому женщина должна понести условное наказание.

Примечательно то, что до этого адвокат получил от супругов 2000 евро за то, чтобы их уголовное дело за незаконное выращивание запрещённых растений, то есть, наркотических, не было передано в суд.

По данным прокуратуры, этот же адвокат теперь проходит ещё по одному уголовному делу по факту махинаций с недвижимостью в Кагуле. Он, как лидер преступной банды, организовал схему по незаконному присвоению чужого имущества. Вместе со своими сообщниками на протяжении 2013-2015 года незаконно отобрали два объекта недвижимости.

Согласно схеме, мошенники находили доверчивых владельцев недвижимости, которых они незаконно лишали квартир на основании несуществующих решений суда и поддельного удостоверения личности. Адвокат, в частности, занимался подлогом документов. В преступную схему также вовлечён сотрудник кадастрового офиса и ещё несколько гражданских лиц. На данный момент по факту мошенничества идёт следствие, а список вовлечённых в преступную схему пока не завершён.