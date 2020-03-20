В Тирасполе перекроют для проезда часть улицы

В Тирасполе перекроют для проезда часть улицы

С 20.00 20 марта (пятница) до 08.00 21 марта (суббота) движение автотранспорта будет ограничено на участке от пересечения с улицей Луначарского и до пересечения с улицей Манойлова.

Как сообщает novostipmr.com, там будут выполнять работы по ремонту магистральной тепловой сети. На месте проведения работ будут установлены временные ограждения, соответствующие дорожные знаки, обеспечена видимость в вечернее и ночное время.

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