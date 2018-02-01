В субботу в Кишиневе перекроют движение на одной из улиц

Примэрия муниципия Кишинев сообщает о приостановлении дорожного движения на улице Сфынтул Георге в периметре улиц Григоре Уреке – Аврам Янку в эту субботу, 3 февраля, в связи с вырубкой и санитарной очисткой деревьев.

Ограничения продлятся с 07.00 до 16.00. Ведомство отмечает, что профильные муниципальные службы будут заниматься вырубкой и очисткой только тех деревьев, которые находятся в неудовлетворительном состоянии и представляют опасность для людей.

В сообщении для прессы также говорится о том, что работы по очистке и вырубке сухих деревьев, а также высадке саженцев будут вестись до апреля.