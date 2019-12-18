В субботу в Кишиневе откроется рождественская ярмарка: какие сюрпризы ждут посетителей

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В эту субботу, 21 декабря, в 18.00 в сквере Кафедрального собора столицы откроется традиционная рождественская ярмарка. По случаю инаугурации пройдет грандиозный концерт с участием оркестра “Lăutarii” и “Alex Calancea Band”.

Ярмарка будет работать до 10 января включительно. На протяжении трех недель в выходные дни, а также на Рождество и Новый год будут проходить концерты с участием известных молдавских исполнителей. На сцене выступят: Вали Богян, “SunStroke Project”, Нелли Чобану, “Katharsis”, Анишоара Пуйкэ и многие другие. В заключительный день ярмарки состоится гала-концерт и лотерея.

Рождественский базар будет работать в будни с 12.00 до 22.00, в выходные с 10.00 до 22.00, а в новогоднюю ночь – до 02.00. На ярмарке можно будет приобрести подарки, отведать традиционные праздничные блюда, посетить дом Деда Мороза, покататься на каруселях и сделать фото на память.

Мероприятие организовано Правительством РМ и примарией Кишинева и пройдет в Кишиневе уже в третий раз.