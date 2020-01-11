В субботу в двух столичных секторах не будет света

0

Поставщик сообщает, что в субботу, 11 января, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Кодрилор 999 – с 10:00 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. Белшугулуй 1-5, 10-14, Бужорилор 4-40, 7, Чирешилор 27/2, 92, Лакулуй 62, 69, 72, Пирогова 2, 12-26, 3-25, Нукарилор 21-33, 38-50, Тимиш 1, 21-53, 34-56 – с 08:45 до 15:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.