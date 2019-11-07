В субботу приостановят движение по улице Дойна: как будет ездить общественный транспорт

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Дорожное движение по ул. Дойна, на участке между ул. Соколень и кладбищем Святого Лазаря, будет закрыто 9 ноября с 09:00 до 20:00. Об этом сообщается на сайте столичной примэрии.

Ограничения движения происходят в связи с выполнением работ по асфальтированию данного участка. Так, маршруты общественного транспорта будут изменены следующим образом:

Маршрут автобуса №26 сокращается до улицы Чеукарь;

Маршрут автобуса №10 изменяется следующим образом: от бул. Ренаштерий до ул. Каля Орхеюлуй, ул. Петрикань, ул. Мирчешть, шос. Балкань и далее по установленному маршруту. Обратно – по тому же маршруту;

Маршруты автобуса №28 и микроавтобуса №186 изменятся следующим образом: от улицы Киев до ул. Б. Воевод, бул. Ренаштерий, Каля Орхеюлуй, ул. Петрикань, ул. Мирчешть, шос. Балкань и далее по установленным маршрутам. Обратно – по тому же маршруту;

Маршруты микроавтобусов №132, 134 и 162 сокращаются до пересечения улиц Дойна и Соколень.

Водителей, пересекающих данный участок, просят соблюдать временные дорожные знаки.