В субботу на Рышкановке откроется сезонная ярмарка

Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды сообщает, что, начиная с субботы, 20 октября, будет открыта сезонная ярмарка на улице Мирон Костин по периметру Московского проспекта и улицы Николая Димо (возле мемориального комплекса воинам-афганцам).

Согласно информации пресс-службы министерства, данный участок располагает большой площадью, что позволить реализовать свою продукцию большому количеству производителей. В то же время на прошлой неделе в столичных секторах Телецентр и Бюуканы на ярмарки не пришел ни один производитель.

Сезонный рынок будет открыт с 09.00 до позднего вечера.