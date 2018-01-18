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В субботу Молдову вновь накроют снегопады

В субботу Молдову вновь накроют снегопады

Специалисты Государственной гидрометеорологической службы предупредили, что оранжевый код, объявленный в связи с обильными осадками, будет действовать до 18.00 сегодняшнего дня, после чего интенсивность циклона, который принёс снег на территорию Республики Молдова, ослабеет.

Завтра, 19 января, осадков не предвидится. Более того, потеплеет: температура воздуха составит от +3 до +5 градусов.

Снегопады вернутся в субботу, 20 января. В этот день осадки пройдут по всей территории страны. А в воскресенье снег будет идти только на юге Молдовы. Температура воздуха в выходные составит от 0 до +3 градусов, пишет realitatea.md.

 

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