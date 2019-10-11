В субботу Ион Чебан проведет встречи с жителями всех секторов Кишинева (ГРАФИК)

В субботу Ион Чебан проведет встречи с жителями всех секторов Кишинева (ГРАФИК)

Кандидат Партии социалистов на должность генерального примара Кишинева Ион Чебан проведет в субботу, 12 октября, встречи с гражданами в каждом секторе столицы. Социалист побеседует с людьми  и ответит на все интересующие их вопросы. 

Список встреч представлен ниже.

Ботаника:

11.00. Парк “Долина Роз”, на площадке между главной лестницей и озёрами.

Рышкановка:

12.30. Афганский парк. 

Чеканы:

14.00. Вход на аллею Мирча чел Батрын. 

Буюканы:

15.30. Парк “Алунелул”. 

Центр:

17.00. Сквер Кафедрального собора, вход со стороны улицы А. Пушкина. 

Не пропустите!

 

 

 

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