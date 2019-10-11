В субботу Ион Чебан проведет встречи с жителями всех секторов Кишинева (ГРАФИК)

Кандидат Партии социалистов на должность генерального примара Кишинева Ион Чебан проведет в субботу, 12 октября, встречи с гражданами в каждом секторе столицы. Социалист побеседует с людьми и ответит на все интересующие их вопросы.
Список встреч представлен ниже.
Ботаника:
11.00. Парк “Долина Роз”, на площадке между главной лестницей и озёрами.
Рышкановка:
12.30. Афганский парк.
Чеканы:
14.00. Вход на аллею Мирча чел Батрын.
Буюканы:
15.30. Парк “Алунелул”.
Центр:
17.00. Сквер Кафедрального собора, вход со стороны улицы А. Пушкина.
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