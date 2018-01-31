В страшном столкновении двух грузовиков погибла женщина (ФОТО)

Смертельная авария произошла сегодня после обеда на трассе R 20 (Оргеев – Резина).

45-летний водитель грузовика марки Mercedes с двумя пассажирами в салоне и еще одним в прицепе влетел в прицеп грузовика марки MAN, за рулем которого находился 30-летний молодой человек. В результате удара 49-летняя пассажирка прицепа первого грузовика, уроженка Оргеева, скончалась на месте. Остальные пассажиры получили незначительные травмы. Водители остались живы.

По предварительной информации, управлявшего грузовиком марки Mercedes мужчину ослепило солнце, и он увидел второй грузовик в последний момент. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.