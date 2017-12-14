В страшном ДТП в Сынжерейском районе погибли священник и его жена (ФОТО)

Трагедия произошла минувшим вечером около 17.20 на выезде из села Биличений Векь.

Там столкнулись два легковых автомобиля марок Audi и Opel Vectra, пишет today.md.

По информации пресс-секретаря полиции Сынжеры Лилии Харя, в Opel находился священник из села Копэчень и его супруга, ехавшие с церковной службы. Им было 60 лет и 53 года. Оба они погибли.

Во втором автомобиле находился лишь водитель, 25-летний житель Бельц.

Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.