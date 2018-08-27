В страшном ДТП в столице погиб подросток: один из участников аварии – сотрудник минюста (ФОТО, ВИДЕО 18+)

Ужасная авария произошла вчера, приблизительно в 22:15, в муниципии Кишинёв, недалеко от Бачой Ной.

В результате ужасной аварии скончался 12-летний подросток, водитель автомобиля марки BMW получил травмы и был госпитализирован в отдел реанимации, пишет unimedia.info. Согласно полученным данным на дороге столкнулись два автомобиля марки Mazda и BMW. Что стало причиной ДТП – остаётся пока неизвестным.

Известно, что водитель BMW увлекается автомобилями, по крайней мере, об этом свидетельствует его страница в соцсетях. Более того, его автомобиль имел регистрационный номер BOS 5. Согласно предварительным данным, водитель люксового авто является сотрудником министерства юстиции, но эта информация ещё не была подтверждена.

Органы правопорядка расследуют это дело.

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Видео: unimedia.info