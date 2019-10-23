В страшном ДТП в Рыбнице пострадали трое (ФОТО)

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Дорожно-транспортное происшествие случилось вчера в Рыбницком районе, на 8-м километре дороги Гидирим-Воронково. Совершая поворот налево, водитель Opel не пропустил встречный Volkswagen, в результате чего произошло столкновение.

От удара Opel опрокинулся и оказался в кювете, пишет mvdpmr.org. Все участники ДТП были доставлены в Рыбницкую центральную районную больницу. Водитель Opel, 69-летний рыбничанин, госпитализирован в травматологию с переломом правой ноги. Мужчина, находившийся за рулём Volkswagen, получил телесные повреждения в виде рваных ран лица. 42-летний житель села Ержово попал в хирургическое отделение. А пассажирка Volkswagen 87 лет получила ушибленную рану головы. После оказания первой медицинской помощи женщина была отпущена домой.

Транспортные средства получили значительные механические повреждения. По факту аварии проводится проверка, предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.