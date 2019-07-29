В страшном ДТП с участием мотоцикла скончался молодой сотрудник пенитенциара Руска

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Сотрудник отдела охраны пенитенциара №7-Руска погиб в минувшую субботу, 27 июля, в результате ДТП. Молодому человеку было 24 года, он управлял мотоциклом.

Сообщение об этом было опубликовано на странице Национальной администрации пенитенциарных учреждений.

– От имени руководства и сотрудников пенитенциарной системы выражаем искренние соболезнования семье погибшего, – сообщается на странице ведомства.

Напомним, что смертельная авария произошла в минувшие выходные в населённом пункте Данчены, где столкнулся мотоцикл и автомобиль. Водитель мотоцикла, сотрудник пенитенциара, скончался на месте.