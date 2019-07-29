В страшном ДТП с участием мотоцикла скончался молодой сотрудник пенитенциара Руска

В страшном ДТП с участием мотоцикла скончался молодой сотрудник пенитенциара Руска

Сотрудник отдела охраны пенитенциара №7-Руска погиб в минувшую субботу, 27 июля, в результате ДТП. Молодому человеку было 24 года, он управлял мотоциклом.

Сообщение об этом было опубликовано на странице Национальной администрации пенитенциарных учреждений.

– От имени руководства и сотрудников пенитенциарной системы выражаем искренние соболезнования семье погибшего, – сообщается на странице ведомства.

Напомним, что смертельная авария произошла в минувшие выходные в населённом пункте Данчены, где столкнулся мотоцикл и автомобиль. Водитель мотоцикла, сотрудник пенитенциара, скончался на месте.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md