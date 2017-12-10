В страшной аварии в Румынии погибли двое граждан Молдовы (ФОТО, ВИДЕО)

Зимняя непогода принесла первые жертвы.

ДТП произошло сегодня, 10 декабря, между населенными пунктами Борсек и Тулгеш уезда Харгита. Там вылетел с трассы и перевернулся микроавтобус, осуществляющий регулярные рейсы Прага-Оргеев.

В микроавтобусе, помимо водителя, находились 19 пассажиров. Погибли два человека, мужчина и женщина, в возрасте около 30 лет, оба граждане Молдовы. По сведениям румынских СМИ, на данный момент госпитализированы семь пострадавших, еще восемь человек, получившие легкие травмы, от госпитализации отказались.

По предварительной информации, ДТП произошло из-за неблагоприятных погодных условий: в регионе, где оно случилось, шел снег.