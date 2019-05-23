В страшной аварии в Кантемире скончался мотоциклист

0

Молодой человек погиб после того, как мотоцикл, на котором он ехал, врезался в парапет моста. По данным полиции, мотоциклист находился в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно полученной информации, трагедия произошла вчера, 22 мая, на трассе Кантемир-Комрат, вблизи населённого пункта Вишнёвка. По словам пресс-секретаря Генерального инспектората полиции Марианны Бециву, 22-летний парень находился за рулём мотоцикла марки Honda 125. Не справившись с управлением, он выехал на встречную полосу и врезался в парапет моста, передаёт deschide.md.

– После ДТП врачи скорой помощи забрали пациента, но, к сожалению, он скончался по дороге в больницу. Согласно предварительным выводам, авария случилась из-за того, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения и превысил скорость движения, – сообщила Бециву.

Сотрудники полиции Кантемира выясняют все обстоятельства дорожного происшествия.