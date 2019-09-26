В страшной аварии в Единцах погиб водитель: ещё пятеро в больнице

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Вечером 25 сентября сотрудникам Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям пришлось участвовать в работах по эвакуации людей в результате серьёзного ДТП, произошедшего возле села Александрень Единецкого района.

По данным ГИЧС, на дороге столкнулись два автомобиля: Volkswagen Golf и BMW. Водитель Volkswagen скончался на месте. Чтобы выбраться из автомобиля BMW, четверым мужчинам и женщине потребовалась помощь спасателей. Спасателям удалось провести операцию в кратчайшие сроки.

Пострадавших с различными травмами доставили в районную больницу. Спасатели также извлекли из повреждённого авто тело погибшего водителя.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.