В страшной аварии в Единцах погиб человек (ФОТО)

В страшной аварии в Единцах погиб человек (ФОТО)

20-летний парень скончался, а еще 4 человека – в тяжелом состоянии в больнице после того, как машина, в которой они находились, влетела в столб. Трагедия произошла вблизи села Корпачь Единецкого района. 

По информации полиции, 22-летний водитель автомобиля съехал с трассы и на полной скорости врезался в столб. В результате аварии пассажир машины, его 20-летний односельчанин, скончался на месте. Шофер и еще трое были госпитализированы, пишет protv.md.

Обстоятельства выясняются.

 

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