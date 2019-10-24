В страшной аварии у села Кожушна погибла женщина: ещё четверо – в больнице (ФОТО, ВИДЕО)

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Один человек погиб, а четверо попали в больницу в результате серьёзного ДТП. Инцидент произошёл накануне вечером недалеко от села Кожушна Страшенского района.

По данным полиции, в машине Toyota находились 59-летняя женщина и её 60-летний супруг. Женщина притормозила перед поворотом в село. В это время сзади в неё врезался автомобиль Opel, которым управлял 35-летний водитель. Во втором авто были ещё две пассажирки, пишет echipa.md.

От удара женщина, находящаяся за рулём Toyota, скончалась на месте. Остальные участники ДТП были доставлены в районную больницу Страшен с различными травмами.

Полиция проводит расследование трагического случая.