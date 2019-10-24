В страшной аварии у села Кожушна погибла женщина: ещё четверо – в больнице (ФОТО, ВИДЕО)

В страшной аварии у села Кожушна погибла женщина: ещё четверо – в больнице (ФОТО, ВИДЕО)

Один человек погиб, а четверо попали в больницу в результате серьёзного ДТП. Инцидент произошёл накануне вечером недалеко от села Кожушна Страшенского района.

По данным полиции, в машине Toyota находились 59-летняя женщина и её 60-летний супруг. Женщина притормозила перед поворотом в село. В это время сзади в неё врезался автомобиль Opel, которым управлял 35-летний водитель. Во втором авто были ещё две пассажирки, пишет echipa.md.

От удара женщина, находящаяся за рулём Toyota, скончалась на месте. Остальные участники ДТП были доставлены в районную больницу Страшен с различными травмами.

Полиция проводит расследование трагического случая.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md