В Страшенском районе случилось ДТП с участием грузовика предприятия “Апа-Канал”

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Автомобиль предприятия “Апа-Канал Страшен” попал сегодня в аварию в селе Рошканы. В грузовик GAZ 3307 врезался автомобиль марки Volkswagen, за рулём которого находился житель села Сирець.

В результате столкновения грузовик “Апа-Канал Страшен” влетел в каменный забор, после чего перевернулся. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. Оба водителя прошли тест на алкоголь, в результате чего было установлено, что они находились в трезвом состоянии, передаёт tv8.md.

Полиция устанавливает все обстоятельства аварии.