В Страшенском районе произошла серьёзная авария с участием фуры: есть пострадавшие

В Страшенском районе произошла серьёзная авария с участием фуры: есть пострадавшие

Люди, находившиеся в легковом автомобиле, были госпитализированы после ДТП с участием грузовика. Авария произошла сегодня утром на трассе М-5, вблизи населённого пункта Негрешть Страшенского района.

По предварительным данным, на дороге столкнулся грузовик марки MAN и легковой автомобиль Dacia Logan. В результате аварии легковушка получила серьёзные технические повреждения, передаёт deschide.md.

На место происшествия прибыла полиция, а также бригада скорой помощи. Медицинская помощь понадобилась пассажирам и водителю Dacia Logan.

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