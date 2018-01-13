В Страшенском районе мужчина заживо сгорел в своем доме (ФОТО)

Трагедия произошла в селе Стежэрень минувшим вечером.

Вызванные на место происшествия пожарные обнаружили, что дом полностью охвачен огнем. С пламенем боролись два пожарных расчета, пишет impacttv.md.

После ликвидации пламени пожарные вошли в дом, где обнаружили труп 50-летнего мужчины, являющегося хозяином жилья.

Пожаром были уничтожены крыша и часть помещений дома, вместе с находящимися в них вещами.

Причины возникновения возгорания предстоит определить специалистам.