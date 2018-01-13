В Страшенском районе мужчина заживо сгорел в своем доме (ФОТО)

Трагедия произошла в селе Стежэрень минувшим вечером.
Вызванные на место происшествия пожарные обнаружили, что дом полностью охвачен огнем. С пламенем боролись два пожарных расчета, пишет impacttv.md.
После ликвидации пламени пожарные вошли в дом, где обнаружили труп 50-летнего мужчины, являющегося хозяином жилья.
Пожаром были уничтожены крыша и часть помещений дома, вместе с находящимися в них вещами.
Причины возникновения возгорания предстоит определить специалистам.
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