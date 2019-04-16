В Страшенах задержали двух подозреваемых в краже более 1 млн леев из сейфа

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Два жителя Страшенского и Яловенского районов были задержаны сотрудниками полиции по подозрению краже в особо крупных размерах, совершённой в 2018 году.

В конце марта прошлого года в полицию Страшен сообщили о том, что неизвестные лица, повредив металлические решётки и окна, проникли в ночное время суток в офис одной компании в городе Страшены и украли из сейфа крупную сумму денег. Таким образом, они нанесли ущерб в размере 1 300 000 леев, пишет breakingnews.md.

В ходе расследования было установлено, что украденные деньги были вложены в приобретение недвижимости: квартиры в муниципии Кишинёв, земельные участки в Страшенах, а также автомобили. Подозреваемые признали свою вину.

Молодые люди находятся под предварительным арестом. Если их вина будет доказана, им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.