В Страшенах водитель Volkswagen врезался в машину, в которой находились его экс-супруга и ребёнок

В Страшенах водитель Volkswagen врезался в машину, в которой находились его экс-супруга и ребёнок

Женщина и её 3-летний ребёнок были доставлены в больницу с различными травмами после того, как в машину, в которой они находились, врезался Volkswagen Touareg, управляемый её бывшим супругом. После ДТП мужчина пытался сбежать, но органы правопорядка задержали его в нескольких километрах от места происшествия.

Речь идёт о 37-летней женщине из Унген, которая направлялась вместе с ребёнком в Кишинёв. Они находились в автомобиле Mazda, которым управлял их родственник, 41-летний житель столицы. Женщина хотела встретить Новый год в кругу родственников в Кишинёве, однако вместо этого попала в больницу в тяжёлом состоянии. В автомобиль, в котором они находились, врезался Touareg, управляемый бывшим супругом женщины. В больницу с различными травмами попал и ребёнок женщины, передаёт deschide.md.

Родственники пострадавшей утверждают, что 37-летний мужчина, узнав, что его бывшая супруга отправилась в Кишинёв, сел пьяным за руль и поехал за ней. Горе-водитель пытался заблокировать их автомобиль по трассе, совершая опасные манёвры. Подъехав к селу Фэгурень Страшенского района, Touareg врезался сзади в Mazda. В результате этого водитель второго автомобиля не справился с управлением, машина, в которой находилась женщина, её ребёнок и их родственник, перевернулась в кювет. После этого экс-супруг женщины покинул место ДТП.

Сообщение об аварии в Службу 112 поступило анонимно. Органы правопорядка, приехавшие на место ДТП, задержали водителя Touareg. Он находился в нескольких километрах от места происшествия. Мужчина сказал, что ничего не помнит, он отрицает, что стал участником ДТП.

Мужчина был задержан на 72 часа. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

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