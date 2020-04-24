В Страшенах ведутся поиски пропавшего неделю назад подростка

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Сотрудники ИП Страшен разыскивают 16-летнего юношу, который ушёл из дома 16 апреля. До сих пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 16 лет, среднее телосложение, рост 150-160 см, овальное лицо, короткие каштановые волосы. В день исчезновения, пишет unimedia.info, несовершеннолетний был одет в чёрные спортивные штаны, серую толстовку с капюшоном. На ногах – синие с серым кроссовки.

По словам родственников, подросток ранее уходил из дома, но всегда возвращался.

Всех, кто знает какую-либо информацию о пропавшем, просят позвонить по телефонам: 112 или 068 201 182.

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