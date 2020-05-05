В Страшенах в результате цепного ДТП пострадали два человека (ФОТО)

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Авария случилась вчера, 4 мая, в селе Тэтэрэшть Страшенского района. В результате инцидента два автомобиля перевернулись, пострадали водитель и пассажир.

По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Страшен Сильвии Ветку, участниками ДТП стали три автомобиля. Согласно предварительным выводам правоохранителей, в цепной аварии виновен 29-летний водитель BMW. Он выехал на опасный обгон, в результате чего врезался в машину марки Lancia, за рулём которой находилась 43-летняя женщина. После столкновения автомобиль BMW занесло и он столкнулся с Volkswagen, в котором находились 22-летний водитель и 31-летний пассажир. Оба автомобиля вылетели с трассы и перевернулись.

В результате аварии пассажира и водителя Volkswagen госпитализировали в районную больницу Страшен с травмами различной степени тяжести. Остальные участники ДТП не пострадали, передаёт deschide.md.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства дорожного инцидента выясняются.

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