В Страшенах столкнулись легковушка и грузовик: двое взрослых и подросток в больнице (ФОТО)

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Трое человек, в том числе 13-летний подросток, попали в больницу в результате ДТП. Автомобиль, в котором они ехали, столкнулся с самосвалом.

Авария произошла сегодня днём в селе Ворничень Страшенского района. По предварительным данным, пострадали водитель и два пассажира автомобиля Mazda. Как пишет deschide.md, их не пропустил 39-летний водитель КАМАЗа.

Пострадавших доставили в больницу Страшен. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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