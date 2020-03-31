В Страшенах столкнулись легковушка и грузовик: двое взрослых и подросток в больнице (ФОТО)

В Страшенах столкнулись легковушка и грузовик: двое взрослых и подросток в больнице (ФОТО)

Трое человек, в том числе 13-летний подросток, попали в больницу в результате ДТП. Автомобиль, в котором они ехали, столкнулся с самосвалом.

Авария произошла сегодня днём в селе Ворничень Страшенского района. По предварительным данным, пострадали водитель и два пассажира автомобиля Mazda. Как пишет deschide.md, их не пропустил 39-летний водитель КАМАЗа.

Пострадавших доставили в больницу Страшен. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md