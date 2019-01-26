В Страшенах скончалась пенсионерка, к которой не доехала “скорая”

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62-летняя жительница Страшен умерла после того, как скорая помощь застряла в снегу и не смогла добраться до её дома. Трагичный случай произошёл несколько дней назад в селе Микэуць Страшенского района.

Пациентка добралась до местного медпункта, где у неё случилась остановка сердца. В связи с отсутствием необходимого оборудования для помощи женщине пришлось вызвать бригаду скорой.

Машина скорой помощи, вызванная из села Ратуш, обычно приезжает в течение 5 минут. Однако в этот раз автомобиль не смог преодолеть ведущую к местной больнице 300-метровую горку и застрял посреди населённого пункта на нерасчищенной дороге. Добравшись до места инцидента, врачи смогли лишь констатировать смерть пациентки.

Односельчане погибшей винят в случавшемся местных властей. По их словам, женщину можно было спасти, если бы дороги очищали от снега своевременно. В свою очередь, мэр села Микэуць отвергает обвинения и утверждает, что виноват водитель машины скорой помощи, который управлял автомобилем без установленных цепей противоскольжения, передаёт publika.md.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.