В Страшенах рейсовый микроавтобус насмерть сбил мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте

В Страшенах рейсовый микроавтобус насмерть сбил мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте

Пешеход скончался после того, как его сбил микроавтобус рейса Кишинёв-Каприяна. Трагедия произошла вчера, 24 ноября, в городе Страшены.

По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Страшен Сильвии Ветку, прибывшие на место происшествия полицейские установили, что микроавтобус марки Mercedes, за рулём которого находился 41-летний житель села Панашешты, сбил переходившего дорогу в неположенном месте мужчину, передаёт deschide.md.

– В результате полученных травм пешеход, 69-летний житель Страшен, скончался на месте. Водитель микроавтобуса прошёл алкотест, который показал, что в момент ДТП он был трезв, – сообщила Ветку.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства дорожного инцидента выясняются.

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