В Страшенах прибывший из Китая ребёнок был помещён под карантин

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На прошлой неделе ребёнок вернулся из Китая в Страшены, после чего его поместили под карантин. Руководство школы, которую посещает ребёнок, утверждает, что никаких симптомов коронавируса у ребёнка нет, но было принято решение предпринять профилактические меры.

По словам заместителя директора лицея в Страшенах, школьник провёл зимние каникулы в Китае и вернулся домой 31 января. Сразу после этого несовершеннолетний был на приёме у семейного врача, который выдал ему справку для школы, передаёт protv.md.

На следующий день мальчик пришёл на уроки, предъявив справку о том, что здоров. После этого было принято решение поместить ученика седьмого класса под карантин на 14 дней.

Директор Национального агентства общественного здоровья Николай Фуртунэ считает, что в этом случае нет поводов для беспокойства.