В Страшенах насмерть сбили коня

В Страшенах насмерть сбили коня

Коня сбили насмерть вчера в селе Стежарень Страшенского района. В ДТП виновен извозчик, который не уступил дорогу машине марки Mercedes, ехавшей по правилам. 

По словам пресс-секретаря полиции Марианны Бециву, 49-летний извозчик хотел въехать в село и резко свернул слева направо. Таким образом, он проигнорировал дорожный указатель и не уступил дорогу Mercedes, который ехал по правилам.

53-летняя женщина, находившаяся за рулем, хотела избежать ДТП, но сбила насмерть лошадь. Женщина и ее пассажир, а также извозчик не пострадали.

Обстоятельства выясняются, пишет protv.md.

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