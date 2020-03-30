В Страшенах на мусорной свалке вспыхнул пожар: огонь охватил 200 “квадратов”

В Страшенах на мусорной свалке вспыхнул пожар: огонь охватил 200 “квадратов”

ЧП произошло вчера. На окраине Страшенского района загорелась свалка.

По словам пресс-секретаря Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Лилианы Пушкашу, на место происшествия прибыли два пожарных расчёта. Было установлено, что огонь вспыхнул на мусорной свалке, расположенной на окраине Страшенского района. Пламя охватило 200 квадратных метров.

Напомним, что вчера в результате пожара в Сороках скончалась пенсионерка. 

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