В Страшенах мужчина до смерти избил приятеля по застолью

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37-летний мужчина скончался после того, как его жестоко избил собутыльник. Страшный инцидент произошёл вчера вечером в селе Панашешты Страшенского района.

Информацию для портала deschide.md подтвердила Сильвия Ветку, пресс-секретарь ИП Страшены. По её словам, жертву избил 35-летний односельчанин, вместе с которым погибший распивал алкогольные напитки.

– Жертва находилась в доме агрессора, где мужчины употребляли алкоголь. Между ними завязалась ссора, после чего словесный конфликт перерос в драку. 35-летний мужчина избил гостя. Пострадавшему помог добраться до дома другой односельчанин, однако мужчина скончался до приезда врачей, – рассказала Ветку.

Нападавшего задержали на 72 часа. На его имя было возбуждено уголовное дело.