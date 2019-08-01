В Страшенах автомобиль насмерть сбил девочку на велосипеде

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Девочка, которая каталась на велосипеде, скончалась после того, как автомобиль марки BMW сбил её. Трагедия произошла вчера, 31 июля, между сёлами Реча и Алуниш Страшенского района.

По данным представителей местной полиции, 11-летняя девочка ехала на велосипеде, когда её сбил автомобиль марки BMW, за рулём которого находился 30-летний мужчина. В результате столкновения ребёнок скончался на месте, передаёт deschide.md.

На место происшествия прибыла оперативная группа Инспектората полиции Страшен. Органы правопорядка выясняют все обстоятельства трагедии.